Automobilisten missen wegafzetting, vast in net gestort beton Foto: 112nieuwsonline

ZEELAND - Een automobilist heeft zich woensdagavond met zijn auto vastgereden op de Bergmaas/Tweehekkenweg in Zeeland, toen hij door een wegafzetting reed. Bij de werkzaamheden was kort daarvoor beton gestort, dat nog niet was uitgehard. De auto reed zich vast in het beton.

Geschreven door Karin Kamp

Korte tijd later reed ook een pakketbezorger met zijn auto door de wegafzetting heen, waarna het voertuig werd gelanceerd. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.



Beide bestuurders krijgen een proces-verbaal. Ook zal de schade aan de weg op hen worden verhaald.