Pakketbezorger mist wegafzetting, auto gelanceerd Foto: 112nieuwsonline

ZEELAND - Een pakketbezorger is woensdagavond rond kwart voor zeven met zijn auto door een wegafzetting gereden, waarna het voertuig werd gelanceerd. Het ongeluk gebeurde op de Tweehekkenweg in Zeeland. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Geschreven door Karin Kamp

Volgens een wijkagent reed er eerder woensdag ook al iemand met zijn auto door de afzetting. De weg is afgezet, omdat er werkzaamheden zijn.