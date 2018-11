Kinderen helpen PSV met innovatie ideeën voor Philips Stadion van de toekomst

"Ik was wel verrast, ja", zegt PSV-directeur Toon Gerbrands over alle innovatieve ideeën. "We hadden dit idee al langer met Philips en we hebben uiteindelijk besloten om het ook echt uit te gaan werken. Het is echt fantastisch om te zien hoe veel energie die kinderen erin steken."

Bekijk de video en lees verder.

Winaars

De winnaars van de dag, Tigo en Rens, gaan nu met PSV hun idee proberen uit te werken. "We willen supporters eerder naar de wedstrijd laten komen door middel van een fan-plein", zegt Tigo. "Daardoor komen de supporters niet meer in één keer met z'n allen waardoor het heel druk wordt."

Gerbrands was blij verrast met dit idee. "Wij hebben zelf ook al langer een idee op tafel liggen voor een dergelijk fan-plein. Wij toetsen op haalbaarheid, zij mogen het nu uitwerken. Maar wij kunnen ze wel helpen. Er is een hoop mogelijk."

Het is enigszins opvallend te noemen dat PSV kinderen vraagt om mee te denken aan de vernieuwingen van het stadion, maar daar denkt Philips-directeur Hans de Jong anders over. "Zij brengen onbevangenheid. Iets wat volwassenen niet hebben. Zo krijg je vaak de meest creatieve ideeën. De kinderen denken spontaan en het maakt ze niet zo veel uit of het wel of niet haalbaar is."