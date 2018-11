Kaylee (22) ritst haar winterjas aan een boom voor een dakloze: 'Een gebaar in deze koude tijd'

Els, de moeder van Kaylee, las op Facebook een post waarin een man in het buitenland opriep om jassen op te hangen voor mensen in - winterse – nood. Het initiatief kreeg al navolging, onder meer in Gouda en Groningen. En nu ook dus in Tilburg. “We vonden het ook belangrijk om een dergelijk gebaar te maken. Daar zijn er woensdagavond mee begonnen en we gaan er in de toekomst nog meer ophangen”, vertelt Kaylee van den Hout in het programma Brabants Bont.









Warmte en liefde

Aan de twee jassen werd een kaartje gespeld met de tekst: ‘Koud hè, een warme jas voor in deze koude winterdagen. Een beetje warmte en liefde toegewenst’. Kaylee: “We positieve en hartverwarmende reactie gekregen. Maar ook tips dat het misschien beter is om de jas of te geven bij een daklozenopvang, zodat de jas niet nat wordt.” Daar is Kaylee het ook mee eens, maar: “Beide manieren zijn prima.”

De daklozenopvang heeft nog niet gereageerd op het initiatief. Het duo kreeg al wel positieve reacties van voormalige daklozen. “We willen de Brabanders wakker schudden dat er mensen zijn die ongewild op straat leven in deze koude tijd. Het zijn de kleine dingen waarmee je de wereld een klein beetje mooier kunt maken”, vindt Kaylee.