Kalf zakt door vloer en belandt in gierput [FOTO'S] Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties

WINTELRE - Een kalf is woensdagavond in een gierput gevallen toen het bij de stal door een houten plaat zakte. Dat gebeurde bij een boerenbedrijf aan de Bijsterveld in Wintelre. Het dier stond tot zijn middel in de stront.

Geschreven door Karin Kamp

De brandweer werd gewaarschuwd. Met twee wagens wisten ze de koe uit de put te takelen. Het dier bleef ongedeerd. De boer heeft het dier daarna teruggebracht naar de stal en zijn soortgenoten.