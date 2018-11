CDA als grote winnaar uit de stembus tijdens eerste gemeenteraadsverkiezing Altena

Het CDA won met een lichte voorsprong op de SGP, met 25,7 procent van de stemmen. Altena Lokaal eindigde met 19 procent als derde en de oudste politieke partij van Nederland, de SGP, belandde op een nipte derde plek met 16,6 procent van de stemmen. En daarmee verliep de avond volgens verwachting. De SGP is al jaren de grootste partij in de regio, maar verwachtte niet de grootste te worden vanavond.

Hoge opkomst

Burgemeester Yves de Boer, is verantwoordelijk voor de organisatie van deze herindelingsverkiezing: “Ik ben trots op de opkomst van 52 procent, omdat de die bij herindelingsverkiezingen vaak lager ligt. De meerderheid van de kiesgerechtigden heeft zich vandaag uitgesproken. En daar ben ik blij om.”



De drieëndertig stembureaus gingen woensdagochtend om half acht open. "“De opkomst is hier altijd vrij hoog", vertelt Truus van de Velden, voorzitter van een van de stembureaus in Wijk en Aalburg. Ze verwacht een drukke dag. "Vandaag wordt er natuurlijk gestemd voor iets dat echt belangrijk is. Dus ik denk dat er genoeg mensen zullen komen."

LEES OOK: Stembureaus open in Werkendam, Woudrichem en Aalburg: inwoners kiezen raad voor nieuwe fusiegemeente

Grootste gemeente

Als de gemeente Altena in de nacht van 31 december op 1 januari 2019 een feit is, is het direct de grootste gemeente in oppervlakte van de provincie Brabant. Nog een opmerkelijk feit: alle drie de burgemeesters worden die nacht ook officieel ontslagen, evenals de wethouders.