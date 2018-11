Nuenen versus de provincie: vrijdag seizoen 2, aflevering 6

NUENEN/DEN BOSCH - Seizoen 2, aflevering 6. Waarin het spartelende Nuenen met ingehouden adem toekijkt of de SP een reddingsboei toegooit. Burgemeester Houben van Nuenen vecht voor zijn dorp en zijn leven. En Gedeputeerde Anne-Marie Spierings haar manschappen opdracht geeft de messen nog maar eens te slijpen.

Als niet de zelfstandigheid van Nuenen op het spel stond zou je denken dat Provinciale Staten vrijdag opnieuw een aflevering van een spannende Netflix-serie schrijven. Vrijdag praten de Staten verder over de fusie van Nuenen met Eindhoven.

Bestuurskracht

Het is de derde keer in een paar weken tijd dat het onderwerp op de agenda staat. Een aantal partijen, met de SP voorop, komt er namelijk niet uit. Fuseren of toch de stem van het volk laten spreken die zei: geen fusie. Misschien dat de Staten vandaag bestuurskracht tonen en de Nuenenaren vertellen welk definitief besluit op 7 december verwacht mag worden.

Sinds de vorige vergadering is achter de schermen veel gebeurd. Er zijn heel veel stukken rondgepompt. Gedeputeerde Spierings heeft voor de zoveelste keer uitgelegd waarom Nuenen volgens haar echt niet zelfstandig verder kan. Burgemeesters en wethouders van Nuenen hebben de Statenleden op het hart gedrukt dat de argumenten van Spierings op het oude gemeentebestuur sloegen. De situatie is veranderd. Nuenen is sterker uit de verkiezingsstrijd gekomen.

Een brief

Tot zover niks nieuws. Tot dinsdag plotseling de brief van de Nuenense PvdA, D66 en VVD opdook. Toevallig drie partijen die ook in Provinciale Staten de dienst uitmaken.

Die drie hebben er nooit een geheim van gemaakt dat hun gemeente niet zelfstandig verder kan. Ze distantiëren zich van de brief van het college waarin staat dat het nu goed gaat in Nuenen. Volgens de drie partijen versterkt burgemeester Houben de verdeeldheid in de gemeenteraad en voeren de coalitiepartijen machtspolitiek die niet is gericht op samenwerking. Zij denken dat de burgemeester door de coalitie is gegijzeld.

Zo’n openlijk beleden verdeeldheid zal het pleit van Nuenen om zelfstandig verder te gaan in het Brabantse Parlement geen goed doen. Burgemeester Houben staat vrijdag wel op de lijst van insprekers, samen met vertegenwoordigers van CDA en SP. De strijd gaat in de Statenzaal verder. De Statenleden zitten dan op de voorste rij bij dit spektakelstuk.

