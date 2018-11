'Alsof een vliegtuig door de geluidsbarrière ging', buurvrouw Jos schrikt na brand Steenbergen

Jos Buijs-Letens woont recht tegenover het transformatiehuisje. Het vuur woedde slechts enkele tientallen meters van haar voordeur. Ze is er nog altijd beduusd van. "Ik stond in de kamer en zag de vlammen uit het dak slaan. Het was net alsof een vliegtuig door de geluidsbarrière vloog. Zo hard was de knal!" De vrouw belde meteen 112. "Daarna viel de stroom meteen uit."



Klap

"Het was een klap, joh! Het was verschrikkelijk", vertelt een vrouw, die iets verderop woont. "Alle lampen begonnen te knipperen." Ook zij zat een uur zonder stroom. "Alles viel uit! Het maakte me bang, zeker na wat er in Bergen op Zoom is gebeurd."



Vierde keer

Het is de vierde keer in korte tijd dat er brand woedt in een transformatorhuisje. Krap twee weken geelden was er een explosie in een transformatorhuisje in Bergen op Zoom, waarbij vier gewonden vielen.



De brand was rond half tien onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is onduidelijk. De plaatsen: Dinteloord, Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, De Heen en Sint-Philipsland (Zeeland) zaten anderhalf uur zonder stroom.













De brandweer onderzoekt de brand in Steenbergen (foto: GinoPress)