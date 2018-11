Deel dit artikel:













Negen aanhoudingen en tientallen boetes als 'bijvangst' controle pakketbezorgers Meerdere auto's zijn in beslag genomen (foto: Willem-Jan Joachems)

BREDA - Bij een grote controle van pakketbezorgers in Breda zijn woensdag negen personen aangehouden. Ook zijn er 75 bekeuringen uitgeschreven. Volgens de politie gaat het om 'bijvangst', want de controle was gericht op pakketbezorgers. In het kader van die actie werden meer dan honderd opvallende zaken opgemerkt en geregistreerd.

Geschreven door Robert te Veele

Vier verdachten werden aangehouden, omdat ze te veel alcohol hadden gedronken. Twee inzittenden van een auto werden opgepakt, omdat het voertuig waarin ze reden gestolen was. Meerdere auto's zijn in beslag genomen. Politieshirt

Opmerkelijk is de aanhouding van een persoon die een politieshirt bij zich had. Verder werden nog twee personen aangehouden voor drugsbezit en belediging van een ambtenaar in functie. LEES OOK: Grote controle van pakketbezorgers, 150 agenten bekijken auto, bestuurder en lading De boetes werden uitgedeeld voor verkeersovertredingen zoals defecten aan auto's, mobiel bellen tijdens het rijden en onverzekerd rijden. Welke bijzondere zaken de agenten hebben genoteerd in het politiesysteem, wordt niet bekend gemaakt. Opsporingsdiensten

Honderdvijftig agenten en medewerkers van andere opsporingsdiensten voerden woensdag controles uit op de parkeerplaats bij het NAC-stadion en bij de Makro in Breda.