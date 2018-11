Getoonde bewakingsbeelden succesvol: opnieuw arrestaties voor overval Kruidvat

EINDHOVEN - Er zijn nog drie jonge verdachten opgepakt voor de overval op een winkel van Kruidvat aan het Meerplein in Eindhoven begin deze maand. Vorige week werd na het uitzenden van bewakingsbeelden in opsporingsprogramma Bureau Brabant al een 16-jarige jongen aangehouden. Dinsdag zijn er drie jongemannen van 15, 16 en 20 jaar oud opgepakt, mede dankzij anonieme tips.

Alle verdachten komen uit Eindhoven. De 15-jarige jongen is als enige verdachte in de zaak weer op vrije voeten. Het is onduidelijk of ze er alle drie van verdacht worden rechtstreeks te zijn betrokken waren bij de overval, die bijzonder klungelig verliep.

Overval

De overval vond 's avonds rond halfacht plaats. Er werd onder meer een vleesmes en een pistool gebruikt. Niemand raakte gewond en er werd niets buitgemaakt. Medewerkers en klanten bleven geschrokken en verward achter.