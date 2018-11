Deel dit artikel:













Gewapende overval op juwelier in Zevenbergen, zoektocht naar twee daders Politie bij de overvallen zaak (foto: Jeroen Stuve)

ZEVENBERGEN - Op juwelier Van Loon Juweliers in de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen is een gewapende overval gepleegd. Dat gebeurde net na het middaguur. Er raakte niemand gewond.

Geschreven door Ronnie Vermonden

De twee daders zijn met hun buit op de vlucht geslagen, richting de Langenoortstraat. Met behulp van de politiehelikopter probeert de politie om ze te pakken.



De politie heeft een Burgernet-melding verzonden. Daarin staat een signalement van de daders. Het gaat om een man met een grijze slobbertrui en een man met een zwarte trui en een zwarte broek. De politie heeft een deel van de Nieuwe Kerkstraat afgesloten.