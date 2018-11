Opnieuw aanhoudingen in zaak cafébranden Oss: 50-jarige man en 40-jarige makelaar

OSS - In het onderzoek naar twee brandstichtingen in een leegstaand café aan de Berghemseweg in Oss heeft de politie opnieuw twee verdachten opgepakt. Het gaat om een man van 50 jaar uit Berghem en een 40-jarige vrouw uit Lent. Eerder werden al een 36-jarige man uit Oss en een 22-jarige man zonder vast woonadres aangehouden.

In de vroege ochtend van maandag 24 juli brak rond 3.30 uur de eerste brand uit. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, was de schade aan het pand groot; de zolder stortte in. Precies een week later was het weer raak. Rond 3.30 uur brak er brand uit in het bovenste gedeelte van het leegstaande pand. Al gauw ontstond het vermoeden dat beide branden waren aangestoken.

Hoofdrol voor 50-jarige man

In het onderzoek dat volgde werden begin oktober de vermoedelijke brandstichters aangehouden. De politie denkt dat ze in opdracht handelden van de 50-jarige man uit Berghem. Zijn naam kwam ook naar voren in een onderzoek naar een andere brand, bijna een jaar geleden. Op zondagochtend 10 december 2017 werd een leegstaand café aan de Driek van Erpstraat in Oss in brand gestoken. Daarna had de man contact met de verzekeringsmaatschappij over de financiële afwikkeling van deze brand.

De verzekeringsmaatschappij besloot na onderzoek om het verzekeringsgeld niet uit te keren. Het vermoeden bestaat dat de 50-jarige man uit Berghem en een makelaar, de 40 jarige vrouw uit Lent, valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de financiële afwikkeling van de brand. Hoe dat precies zit wordt verder onderzocht. De twee zitten vast en worden verhoord.

Verder onderzoek

De mannen die verdacht worden van brandstichting zijn inmiddels gehoord en naar huis gestuurd. Ze zijn nog altijd verdachte. De recherche verwacht op korte termijn nog meer mensen te gaan verhoren die betrokken zijn in dit onderzoek en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.