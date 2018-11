Foute kersttrui van Willem II vrijwel uitverkocht en dit jaar worden er geen meer bijgemaakt

TILBURG - De foute kersttrui van Willem II is populair bij fans van de Tilburgse club. Zo populair zelfs dat er alleen nog maar een paar kindermaten te koop zijn. Volwassenen die nu nog geen trui hebben moeten hopen op een nieuwe versie in 2019, want nieuwe truien komen er niet meer voor de feestdagen van dit jaar.

'Lekker fout Kerst vieren?' Met die vraag introduceerde Willem II de kersttrui. Eigenlijk was het een soort experiment. Bij de club had niemand kunnen denken dat het zo storm zou lopen. "Het ging echt absurd hard. Dat hadden we niet verwacht", zegt een woordvoerder van de Tricolores.

Het is wel een eyeopener voor Willem II. "Je hebt natuurlijk ieder jaar de wedstrijdshirtjes, die lopen wel. En sjaaltjes verkopen we ook het hele jaar. Maar met dit soort producten is het altijd de vraag of het loopt. We hebben pas het retroshirt gehad. En nu de kersttrui. We kijken nu wel of we in de toekomst meer initiatieven voor speciale gelegenheden kunnen bedenkenn."

150 truien

In totaal waren er 150 truien beschikbaar. Een dag na de lancering waren alle volwassen maten uitverkocht. Fans vroegen massaal om een nieuwe levering, maar die komt er niet. De club heeft gekeken naar de mogelijkheden, maar een nieuwe levering zou niet op tijd zijn voor de feestdagen.

"We hebben ook naar alternatieven gekeken, maar die waren er niet. Helaas." Voor nu is het dus pech als je nog geen foute Willem II-trui hebt, maar met wat geduld kun je er over een jaar alsnog een aantrekken. "De kans is heel groot dat we volgend jaar weer met een trui komen."