'Voetbal is gek', TOP Oss presteert enorm goed en er is zelfs hoop op meer

OSS - Jeroen Zoet en André Onana krijgen in de eredivisie weinig tegentreffers te verwerken, maar in het betaald voetbal zijn zij de enige twee keepers die het beter doen dan TOP Oss-goalie Nick Olij. De doelman wijst voor complimenten naar de hele verdediging, maar blij met zijn prestaties is hij zeker.

“Ik kwam hier binnen met het idee dat ik alles wilde spelen, dat is tot nu toe gebeurd”, zegt Olij na de laatste training in aanloop naar de topper tegen Go Ahead Eagles. Dat de doelman een interview moet geven valt op bij andere werknemers van de club. “Iedereen weet ons nu te vinden. Maar eigenlijk moeten we niet te veel aandacht krijgen, dan worden er straks weer spelers weggehaald”, wordt er met een lach gezegd.

Die lach is overal in het Frans Heesen Stadion. TOP Oss staat vierde in de Keuken Kampioen Divisie, dat zorgt voor de positieve sfeer. “We moeten blijven spelen zoals we nu spelen, altijd en overal willen winnen. Dan gaan er nog wel gekke dingen gebeuren, denk ik. Maar we moeten tevreden zijn met waar we nu staan, het is ook niet onverdiend. We spelen goed, daarom staan we waar we nu staan. We moeten ons ook realiseren dat waar we staan best wel hoog is.”

Zes keer de nul

Er wordt in het voetbal vaak gekeken naar de spelers die zorgen voor assists en doelpunten, maar bij TOP Oss speelt ook de achterhoede een grote rol in het succes. Na PSV en Ajax, die clubs hebben allebei vijf tegendoelpunten, is TOP Oss de club uit het betaald voetbal met de minste tegentreffers: tien.

“Dat doen we met z’n allen”, zegt doelman Olij. “Met z’n zessen, want we spelen met vijf achterop. We hebben zes keer de nul gehouden. Dat is vijf keer meer dan ik vorig seizoen in het hele seizoen had. Ik maak veel reddingen, maar de verdediging pakt ook veel.”

Waar spitsen vaak een aantal in hun hoofd hebben qua goals, denkt Olij aan een aantal clean sheets. “Vorig jaar had ik bij Jong AZ 57 tegentreffers, nu sta ik op tien. Ik moet deze lijn doortrekken. Misschien kan ik dan volgend jaar een mooie stap maken, dat is de bedoeling. Ik moet niet gek gaan doen. Ballen tegenhouden en meer niet. Ik heb nu zes keer de nul gehouden, ik hoop gewoon boven de tien te eindigen.”

Periodetitel

TOP Oss doet het goed op de reguliere ranglijst, maar bij de club uit Oss kijken ze ook naar de stand om de periodetitel. Vier gespeeld, vier gewonnen. “Als je die wil halen, moet je aankomende vrijdag gewoon winnen.”

De tegenstander is echter niet misselijk, Olij gaat met zijn ploeggenoten op bezoek bij koploper Go Ahead Eagles. “Voetbal is gek. Als wij gewoon ons ding blijven doen, kan het gek lopen. Misschien kunnen we dan drie puntjes mee terugnemen naar Oss toe.”