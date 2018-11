Willemijn werd bespot omdat ze geen rietje wilde, nu krijgt Tilburg een plasticvrije zone

TILBURG - ‘De macht van één rietje’, dat schreef Willemijn Peeters donderdag op haar Facebookpagina. Zij werd begin september door een ober van restaurant RAW in Tilburg belachelijk gemaakt omdat ze uit milieuoverwegingen geen plastic rietje bij haar cocktail wilde. Nu, twee maanden later, hebben Willemijn en het restaurant besloten een plasticvrije zone te maken in Tilburg.

Toen Willemijn in september bij RAW op haar kassabon ‘Geen rietje, wat een kutleven’ zag staan, was ze flink beledigd. Het restaurant was niet blij met de medewerker die haar zo voor schut zette. “Na het incident hebben Willemijn en ik een paar koppen koffie gedronken om tot een ludieke oplossing te komen”, vertelt Leander Willemstein, baas van restaurant RAW.

Samen zijn ze op het idee gekomen van de plasticvrije zone. Langs de spoorwegpromenade in Tilburg hebben ze verkeersborden geplaatst met plastic free zone. “We willen mensen bewust maken. Als mensen de borden zien, hopen we dat ze bij zichzelf nagaan hoe ze iets kunnen veranderen aan het wereldwijde probleem van plastic afval”, zegt Leander.

Ambassadeur

"Het is begonnen als een vervelende ervaring maar intussen omgezet in een heel positieve actie. Waar één rietje toe kan leiden", merkt Willemijn lachend op. Dat het hele incident breed is uitgemeten via de (social) media heeft natuurlijk ook geholpen. De opmerkelijke ommezwaai na de rel past wel een beetje bij haar. "Ik pak alles graag met positieve energie op en dan ontstaan er vanzelf mooie dingen."

Nee, dé ambassadeur van het anti-rietje is ze beslist niet, zegt Willemijn. "Het is niet per se aan mij om de kar te trekken. Dat laat ik graag aan anderen zoals de gemeente Tilburg en Koninklijke Horeca Nederland. Die hebben enthousiast gereageerd op ons initiatief."

Stapje voor stapje

Op haar Facebookpagina schrijft Willemijn dat zes restaurants maatregelen hebben genomen om vanaf nu geen wegwerpplastic meer te gaan gebruiken. "Maar het is niet mogelijk om alles helemaal plasticvrij te maken”, laat Leander weten. “Wanneer het verboden is om met glaswerk naar buiten te gaan, moeten we wel plastic bekertjes gebruiken.”

“Maar het gaat uiteindelijk om de bewustwording. Als mijn achterbuurman hierdoor bijvoorbeeld geen wegwerpbestek meer wil gebruiken, zijn we al een stapje verder”, zegt Leander.