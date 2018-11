Enexis na branden in transformatorhuisjes: 'Netwerk is betrouwbaar, maar er kan altijd iets misgaan'

"Het onderzoek naar de oorzaak van de branden loopt nog, dus over de oorzaak kunnen we nog weinig zeggen", vertelt Han Slootweg, manager bij Enexis. "Wel lijkt het er vooralsnog op dat het losse voorvallen waren, die niets gemeen hebben met elkaar." Bij elk van de huisjes lijkt een ander onderdeel het probleem te zijn geweest.

De arbeidsinspectie doet op dit moment ook onderzoek, waardoor dat van Enexis stil is komen te liggen. "We wachten dat onderzoek niet af en hebben maatregelen getroffen. We hebben ingenieurs met gezond verstand op het probleem losgelaten en zij hebben aanpassingen gedaan", aldus de manager.

Preventief vervangen

"We snappen dat burgers zorgen hebben, zeker als ze dichtbij een transformatorhuisje wonen. Wel willen we benadrukken dat wij het betrouwbaarste netwerk hebben en techniek niet voor de volle honderd procent betrouwbaar is. Er kan altijd iets misgaan." Volgens Slootweg is het geen optie om preventief allerlei onderdelen te gaan vervangen. "We hebben 50.000 huisjes verspreid over heel Nederland staan. Dat is een ingrijpende ingreep en dat lijkt nu niet de oplossing."

Van de vier branden in de stroomhuisjes, had die in Bergen op Zoom de meeste impact. Vier mensen raakten daar zwaargewond en zeker 129 huishoudens zaten urenlang zonder stroom. De slachtoffers zijn inmiddels buiten levensgevaar. Nog geen twee weken later vloog een stroomkast in Steenbergen in de fik. 7200 huishoudens zaten daar zonder stroom.