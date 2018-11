Deel dit artikel:













Django Wagner geeft nu al een kerstconcert en zelfs een stroomstoring brengt hem niet van de wijs Django Wagner. Foto: archief

NUENEN - Django Wagner geeft donderdagavond een kerstconcert in de Heilige Clemenskerk in Nuenen. Dat lijkt een beetje vroeg, maar het optreden is vooral bedoeld voor de camera's van Omroep Brabant. Het concert zal tijdens de kerstvakantie worden uitgezonden op het televisiekanaal en de website van Omroep Brabant.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Wagner heeft al vaker een concert gegeven in de kerk van zijn woonplaats. De muzikant wil met zijn optreden de aandacht vestigen op zijn nieuwe kerstalbum. Daarop staan elf stemmige liedjes waaronder 'Ik kom naar huis (met kerstmis)', 'Blijf jij na deze kerst voorgoed bij mij' en 'Ik droom van een kerstfeest'. Tijdens de voorbereiding van het concert ontstond er even lichte paniek toen de stroom uitviel. Dat bleek van tijdelijke aard. Met een noodaggregaat kon alle apparatuur weer van elektriciteit worden voorzien. De kerkdeuren worden geopend om zeven uur. Het optreden begint om acht uur en duurt tot half tien.