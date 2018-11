Curlingploeg behaalt eindelijk overwinning op EK na zeven nederlagen: 'We zijn heel opgelucht'

"Telkens wisten we net niet die winst te pakken. Nu hebben we toch twee goede wedstrijden gespeeld en maken we nog kans om naar het Wereldkampioenschap te gaan", vertel Van Dorp in Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. Zijn ploeg is op de achtste plek geëindigd. De nummers één tot en met zeven kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK, de nummers acht en negen kunnen zich via een extra kwalificatietoernooi in januari nog plaatsen.

Opgelucht

NOC*NSF heeft de curlers een paar maanden geleden erkend. Degraderen was dus echt niet de bedoeling. "Kijk, NOC*NSF heeft in ons geïnvesteerd voor de lange termijn, dus een keer verliezen kan. Maar we zijn heel opgelucht dat we gewonnen hebben. Een beetje nerveus waren we wel, maar ik denk dat we juist gewonnen hebben door kalm te blijven", legt de skip uit. "Nu gaan we toewerken naar het extra kwalificatietoernooi in Nieuw-Zeeland in januari."

Maar de ambitie van het curlingteam gaat nog verder: na het WK willen de sporters de Olympische Spelen bereiken. "In 2022 willen wij in Beijing staan."