'NAC is riskante klus voor Pierre van Hooijdonk ', zegt oud-speler Ronnie Stam in Frietje Met

Ronnie Stam is een kind van de club en behalve oud-speler ook supporter van NAC. Hij maakt zich momenteel best druk over de Bredase ploeg, en dat is logisch, want NAC staat op de laatste plaats in de eredivisie. Degradatie dreigt.

"Ik begin me nu wel een beetje zorgen te maken", zegt Ronnie Stam, ondertussen prikkend in een frietje met mayonaise bij cafetaria Kom Eten. "Ik ben heel lang positief geweest, maar als je bijvoorbeeld nog tegen Ajax moet en Groningen-uit hebt, is dat lastig. NAC moet de schade beperkt zien te houden en in de winterstop een paar topspelers halen. Maar ja, gaat dat lukken?"

Bekijk de video en lees verder.





'Van Hooijdonk weet dat het een riskante klus is'

De nieuwe spelers worden niet meer gehaald door Hans Smulders, de technisch directeur werd na zes wedstrijden ontslagen door de aandeelhouders van NAC. Een nieuw technisch hart moet met winterse aankopen het tij doen keren in Breda. Het is volgens de club een noodoplossing, maar wel eentje met iemand van naam en faam. Oud-spits Pierre van Hooijdonk gaat (mede) de kar trekken. Hij moet de erfenis van Smulders zien weg te werken en NAC behoeden voor degradatie. Een lastige opgave volgens Ronnie Stam.

"Pierre van Hooijdonk wil geen technisch directeur worden en daar heeft hij gelijk in", zegt Stam over de oud-international die tegenwoordig onder meer analist is bij de NOS. "Hij wil niet de verantwoordelijkheid nemen omdat hij ook weet dat het te moeilijk en te riskant is. Wat hij nu doet is voor hem een veiligere optie. De kans dat het mislukt is ook heel groot en dan heeft hij weer hetzelfde gezeik als toen hij terugkwam als speler."

De kleine Stam heeft ook talent

Ronnie Stam heeft voorlopig zelf niet de behoefte om werkzaam te zijn in de voetballerij. Hij heeft ervoor gekozen om zich helemaal te storten op de prille voetbalcarrière van zijn oudste zoon Dyran. Die begeleidt Stam vijf keer per week naar Eindhoven omdat Dyran in de jeugd van PSV speelt. Niet bij NAC dus...

"Tja, PSV was er al bij toen hij vijf of zes was", zegt Ronnie Stam. "Toen kende NAC hem nog niet. Hij weet dat NAC mijn club is, maar hij blijft liever bij PSV. Dan haal je zo'n jongen toch niet weg."

NAC redden?

Ach, misschien komt Dyran ooit nog voor de Bredase club te spelen. Vader Ronnie maakte in zijn jeugd ook een uitstapje, maar dan naar Feyenoord. Helaas voor Pierre van Hooijdonk is Dylan Stam nu nog te jong om NAC te redden.