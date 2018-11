Jheronimus Bosch weer eventjes thuis in Den Bosch, 'Aanbidding der Koningen' deze winter te zien

DEN BOSCH - De wereldberoemde kunstschilder Jheronimus Bosch keert voor even terug naar zijn geboortegrond. Zijn schilderij 'De Aanbidding der Koningen' zal deze winter te zien zijn in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

De Aanbidding der Koningen wordt door The Metropolitan Museum of Art in New York in bruikleen afgestaan. Wereldwijd zijn maar zo'n 25 originele schilderijen van Bosch bewaard gebleven, wat deze bruikleen heel bijzonder maakt.

Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum, is opgetogen over het binnenhalen van dit meesterwerk. "Na het geweldige succes van de Boschexpositie in 2016 hebben we ons voorgenomen met regelmaat werk van Jheronimus Bosch terug te brengen naar zijn geboortestad."

'Bosschiaanse elementen'

Op het schilderij staan de drie koningen afgebeeld die hulde brengen aan het Christuskind op de schoot van Maria. In dit werk zijn allerlei typisch Bosschiaanse elementen te ontdekken zoals het gezicht van Christus, de kleine figuren in de achtergrond en een uil, de vogel die steeds weer opduikt in de schilderijen van Bosch.

Uit de stal van Bosch

De Aanbidding der Koningen maakt deel uit van de expositie 'Uit de stal van Bosch' die van 1 december tot en met 10 maart loopt. Naast het werk van Bosch zijn er ook doeken van navolgers te zien. Zo worden schilderijen en prenten van tijdgenoten als Jaco Corneliz van Oostanen, Martin Schongauer en Lucas van Leyden tentoongesteld.