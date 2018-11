Blessure Arnaut Danjuma Groeneveld ernstiger dan gedacht, Ossenaar 'nog een tijdje out'

Arnaut Groeneveld (midden) met Club Brugge in actie tegen Atletico Madrid. (Foto: VI Images)

BRUGGE - Een enkelblessure houdt Arnaut Danjumo Groeneveld voorlopig aan de kant. In zijn debuutseizoen ging alles goed, de Ossenaar speelde na een zomerse transfer goed voor Club Brugge en maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal. Door een blessure kwam hij nu al een maand niet meer in actie en voorlopig gaat dat ook nog niet gebeuren.

"Danjuma leek maximaal twee tot drie weken out te zijn, maar uiteindelijk bleek het ernstiger te zijn en zal hij nog een tijdje out zijn", zei Club Brugge-trainer Ivan Leko donderdag op een persconferentie. "Hij moet nu hard werken om sterker terug te komen, terwijl wij andere oplossingen moeten vinden."

In totaal heeft de club uit Brugge zeven blessures. Leko maakt zich niet al te druk, want net als bij de zes anderen zal er ook op de plek van Groeneveld iemand opstaan. “We zijn Club Brugge, we hebben een brede kern met genoeg kwaliteiten. Er zijn altijd anderen die hun kans kunnen grijpen.”

Nederlands elftal

Groeneveld raakte geblesseerd bij het Nederlands elftal, waar hij tijdens de interlandperiode in oktober zijn eerste twee interlands speelde. Terug bij Club Brugge maakte hij ondanks een blessure toch speelminuten in het competitieduel met Waasland-Beveren. In de rust werd hij vervangen, omdat het echt niet meer ging.

De voormalig jeugdspeler van PSV debuteerde voor Oranje als invaller in het duel met de Duitsers. Tegen België mocht hij beginnen en tekende hij voor de gelijkmaker.

