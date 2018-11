Deel dit artikel:













Brand in boerderij in Rosmalen, brandweer haalt slachtoffer uit leegstaand pand In een verlaten boerderij in Rosmalen is brand uitgebroken (Foto: Bart Meesters)

ROSMALEN - In een leegstaande boerderij aan de Empelseweg in Rosmalen is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft iemand uit het pand gehaald, hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Mogelijk gaat het om iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. De brandweer is nog aan het zoeken naar eventueel andere mensen die in het pand aanwezig zouden zijn. Aan de achterkant van de boerderij staat een stal, waarvan het dak door de brand is ingestort. Mogelijk is er asbest vrijgekomen. De brand was vanaf de naastgelegen snelweg A2 te zien. Er stond ook enige tijd een kijkersfile.