Zwerver uit brandende boerderij in Rosmalen gehaald, pand stond al langer leeg

In een verlaten boerderij in Rosmalen is brand uitgebroken (Foto: Bart Meesters)

ROSMALEN - In een leegstaande boerderij aan de Empelseweg in Rosmalen heeft donderdagavond gewoed. De brandweer heeft een man met zwartgeblakerd gezicht uit het pand gehaald. Hij heeft vermoedelijk rook ingeademd en is per ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht.

De brand ontstond rond tien over zes in een schuur achter het pand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. De rook trok ook over de nabijgelegen snelweg A2, waardoor het verkeer afremde en er een file ontstond.

Het slachtoffer is vermoedelijk een zwerver, want die zouden wel vaker in het pand zitten. Het slachtoffer zei dat er nog twee mannen in het pand zouden zijn. De brandweer heeft nog naar hen gezocht, maar niemand gevonden. Mogelijk zijn ze zelf vertrokken.

Door de brand is ook het dak van een stal ingestort. Daarbij kwam asbest vrij, maar die kwam vermoedelijk niet verder dan het terrein van de boerderij. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het verleden is in de boerderij wel eens een hennepkwekerij gevonden, maar daarvan was deze keer geen sprake.