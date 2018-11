Deel dit artikel:













Dode en gewonden bij ongeluk met spookrijder op A2 bij Maarheeze Bij het ongeluk overleed een persoon (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties)

MAARHEEZE - Op de A2 bij Maarheeze is donderdagavond een persoon overleden na een ongeluk waarbij een spookrijder betrokken was. Twee anderen raakten gewond. Een van hen zit nog bekneld in een auto.

Geschreven door Michelle Peters

De brandweer is aanwezig om de beknelde persoon te bevrijden. De weg is vanuit Eindhoven naar Maastricht dicht.