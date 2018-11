Oude gevangenis en rechtbank het toneel voor grootste anti-terrorisme oefening ooit

BREDA/TILBURG - Breda en Tilburg zijn donderdag het decor geweest voor een landelijke anti-terreuroefening waaraan politie en marechaussee meededen. Het betrof de grootste training die ooit is gehouden in ons land.

De grootschalige oefening droeg de titel Venari, wat het Latijnse woord is voor jacht. Om drie uur 's middags werden door het hele land meerdere eenheden van de politie ingezet. De agenten oefenden samen met collega's van de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie.

In Breda vormde de rechtbank aan de Stationslaan het toneel. Omdat de oefening binnen plaats vond, was daar in de directe omgeving nauwelijks iets van te merken. In Tilburg werd de oefening gehouden bij de oude Koning Willem II gevangenis aan de Ringbaan-Zuid Te zien was onder meer hoe zwaarbewapende agenten het terrein afzetten nadat er een -in scène gezette- aanslag was gepleegd.

Lotusslachtoffers

Onder de deelnemers waren ook zogeheten Lotusslachtoffers, die een opleiding hebben gevolgd om zo realistisch mogelijk een slachtoffer uit te beelden. De focus lag niet alleen op de hulpdiensten. Ook werd getraind in het opsporingsonderzoek naar de daders. De oefening wordt omstreeks elf uur in de avond afgerond.