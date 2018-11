EINDHOVEN - Hoewel het officieel nog geen winterseizoen is, zijn de eerste strooiwagens donderdagavond de weg opgegaan.

Door de weersomstandigheden kampten sommige gemeenten met gladde wegen. Onder meer in Deurne, St. Michielsgestel en Boxtel werd met pekel gestrooid. Het is niet bekend in hoeverre de gladheid voor verkeershinder heeft gezorgd.