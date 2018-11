A67 wordt verbreed tussen Leenderheide en Geldrop, eindelijk aanpak

EINDHOVEN - De snelweg A67 wordt tussen Knooppunt Leenderheide en Geldrop verbreed van twee naar drie rijstroken. Het rijk en de provincie hebben dit deze week met elkaar afgesproken, zo is vrijdag bekend geworden.

Vanuit Brabant wordt al lang gepleit voor een aanpak van de A67. Op deze snelweg gebeuren veel ongelukken en staan er geregeld lange files. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat overwoog eerder dit jaar langere invoegstroken.



Ook geld voor N65

Het Rijk en de provincie hebben ook besloten om samen 37 miljoen euro extra te investeren in de Rijksweg N65 tussen Vught en Haaren.



Verder is overeenstemming bereikt over de ondertunneling van twee spoorwegovergangen in de gemeente Gilze en Rijen. Dat is nodig, omdat het aantal treinen tussen Breda en Tilburg de komende jaren zal groeien tot vijftien per uur. Om de dreigende overlast voor de kern van Rijen terug te dringen, is gekozen voor ondertunneling ter hoogte van de Oosterhoutseweg en de Julianastraat. In februari moet hierover meer bekend worden.



Op spoorgebied zijn de partijen het ook eens geworden om van Eindhoven een internationaal knooppunt te maken.



Provincie heeft nog wensen

Provinciebestuurder Christophe van de Maat is blij met de afspraken die zijn gemaakt, al is hij niet helemaal tevreden. “Natuurlijk heeft een gehele verbreding van de A67 tot aan Asten en misschien zelfs Venlo de voorkeur van de regio, maar die optie past nu niet in het beschikbare budget”, aldus Van der Maat.



De A67 zal op lange termijn dus worden verbreed tussen Knooppunt Leenderheide en Geldrop. Op korte termijn moet hierover duidelijkheid komen, Ondertussen worden wel al kleinschalige en vernieuwende maatregelen doorgevoerd. Wat die precies inhouden, is nog niet bekend.



Alle kruispunten gelijkvloers

Voor de N65 was al 108 miljoen euro uitgetrokken. Met de 37 miljoen die nu beschikbaar komen, kunnen alle kruispunten met verkeerslichten op deze weg door de gemeenten Haaren en Vught ongelijkvloers worden gemaakt. Verder is bepaald dat de weg in Vught half verdiept zal worden aangelegd.



Het Brabantse wegennet dreigt door de nu aangekondigde werkzaamheden op de A67 en de N65 en de reeds bekende projecten op de A2, A58 en A27 een bouwput te gaan worden. Met alle gevolgen van dien. Rijk, provincie en gemeente gaan samen een zogeheten Minder Hinder-programma opzetten om alle projecten goed op elkaar af te stemmen.



Andere plannen:

- Smartbus om openbaar vervoer tussen Breda-Gorinchem en Utrecht te verbeteren

- Buspilot op de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen als eerste stap naar een aanpak van de toenemende drukte op deze snelweg

- Verbeteringen op snelweg A50 bij Ekkersweijer en A58 bij Tilburg-Reeshof om doorstroming te verbeteren

- Uitbreiding fietsfaciliteiten bij stations, Breda, Den Bosch, Deurne, Eindhoven en Gilze en Rijen, alsmede aanleg snelfietsroute Breda-Tilburg

- Binnen vijf jaar moeten er langs snelwegen honderden extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens komen

- Extra ondersteuning spooremplacement en spoorterminal bij Moerdijk, waardoor onder meer overslag van goederen van vrachtwagens op treinen toe kan nemen

- Brabant krijgt van het rijk bijna 2 miljoen om de verkeersveiligheid op de N-wegen aan te pakken

- Dijkversterking in Oost-Brabant (Oeffelt en Alphen)