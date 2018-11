Man rijdt met 160 door Tilburg en mag rijbewijs inleveren

TILBURG - Een automobilist moest donderdagnacht zijn rijbewijs inleveren in Tilburg. Hij scheurde met zijn auto over de Baroniebaan en werd betrapt door de politie.

"Terwijl een van onze onopvallende eenheden op de Baroniebaan stond te wachten voor de verkeerslichten werd hij ingehaald door de bestuurder van deze Volkswagen Golf die geen kentekenplaat had", laat een politiewoordvoerder weten.

Achter het raam

"De bestuurder reed ontzettend hard en kon uiteindelijk pas op de Ringbaan Zuid, voorbij zwembad Stappegoor, aan de kant worden gezet." Daar bleek dat de kentekenplaat - slecht zichtbaar - achter het raam zat.

De man reed met een snelheid van meer dan 160 kilometer per uur, terwijl 70 kilometer per uur de maximumsnelheid is. "Dit soort snelheden binnen de bebouwde kom en op de ring van Tilburg zijn echt levensgevaarlijk!"