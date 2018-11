Automobilist zwaargewond na botsing in Eindhoven

De ravage is groot. (Foto: Sem van Rijssel)

EINDHOVEN - Bij een ongeluk op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven is vrijdagochtend een 25-jarige automobilist uit Eindhoven zwaargewond geraakt. Zijn auto botste rond zes uur op een andere auto. Het ongeluk veroorzaakte een grote verkeersopstopping rond Eindhoven.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Anthony Fokkerweg met De Schakel.

Ziekenhuis in Tilburg

De Volkswagen Caddy waar het slachtoffer in reed, wilde de kruising rechtdoor oversteken en kwam daar in botsing met een Peugeot die uit tegengestelde richting kwam en linksaf sloeg.

Vanwege de ernst van de situatie werden na het ongeluk verschillende hulpdiensten waaronder een traumaheli opgeroepen. De Eindhovenaar is uiteindelijk naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. De weg richting de A2 werd in verband met de ravage afgesloten.

File

Vanwege die afsluiting ontstond ook een file op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. De file was om acht uur zeven kilometer lang, goed voor een vertraging van meer dan twintig minuten. Omrijdend verkeer veroorzaakte ook drukte op omliggende wegen. Rond negen uur waren de grootste problemen verleden tijd.