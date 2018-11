Boswachter en agent pakken gewapende mannen in auto in het bos

GOIRLE - In de bossen bij Goirle hebben een boswachter en een agent donderdagavond twee mannen aangehouden. De verdachten gingen naar een verlaten auto die door de boswachter en de agent in de gaten werd gehouden.

Nadat de boswachter en de agent de auto hadden gezien, besloten zij om zich te verstoppen op een plek waarbij ze het voertuig in de gaten konden houden. Toen zij twee mannen de auto in zagen stappen, liepen ze er naartoe.









Daar zagen ze niet alleen de verdachten, maar ook een doorgeladen pistool en een masker. Daarom werden de inzittenden gearresteerd. Een van de twee mannen is een bekende van de politie en heeft een strafblad.





Man met veel wapens in huis

Ook in de Vlierstraat in Bergen op Zoom werd een man (23) opgepakt die wapens op zak had. In zijn huis werden vier revolvers, een BB-gun, een geweer en messen gevonden. Ook vonden agenten verschillende zakjes met drugs, vermoedelijk cocaïne, hasj en hennep. De man zit vast.