'De mooiste dag van mijn leven', Vughtse wethouder blij met extra miljoenen voor N65

Wanneer je in de nieuwe situatie over de N65 van Den Bosch naar Tilburg rijdt of andersom, kom je dus in Vught geen stoplichten meer tegen. “Een geweldig resultaat voor Vught en voor onze inwoners”, zegt Van Woesik. "Geen barricade meer tussen Vught-Noord en Vught-Zuid." Ook de kruising in Helvoirt kan dankzij het extra geld ongelijkvloers, zonder verkeerslichten, worden gemaakt.

Het fietsverkeer wordt volgens Van Woesik bovendien helemaal gescheiden van het autoverkeer. "Echt een geweldige ontwikkeling." Het extra geld, dat mede door de gemeente Vught wordt opgebracht, is het de wethouder 'meer dan waard om de ellende van de N65 op te lossen'.





Het bedrag van 37 miljoen euro komt bovenop de 108 miljoen euro die al was uitgetrokken om de N65 sneller en veiliger te maken.

In Vught wordt nu naast de kruisingen met de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan, ook de kruising van de Boslaan/Vijverbosweg ongelijkvloers gemaakt. De N65 tussen de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan wordt met 2,5 meter half verdiept aangelegd, waardoor omwonenden minder last hebben van het verkeer.

De verdiepte ligging van het kruispunt bij de Boslaan maakt het mogelijk om hier ook een fietsoversteek te maken.

Extra maatregelen N65 tussen Vught en Haaren





Extra fietstunnel in Helvoirt

Ook Helvoirt krijgt bij de Torenstraat een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten. Fietsers worden hier over de verdiepte N65 geleid waardoor de geplande fietstunnel niet meer nodig is. Voor fietsers komt er een extra fietstunnel bij de Kreitsestraat.

Provinciebestuurder Christophe van der Maat noemt het extra geld voor de aanpak van de N65 ‘uitstekend nieuws voor de inwoners van Vught en Haaren, maar zeker ook voor de mensen die dagelijks te maken hebben met de files op deze belangrijke route’.

Van der Maat: “Als we deze belangrijke route tussen Den Bosch en Tilburg voor de toekomst willen aanpakken dan moeten we het ook meteen goed doen. Die kans hebben we maar één keer.”





Werkzaamheden vanaf 2021

Het is de bedoeling om in 2021 te beginnen met de ombouw van de N65. De werkzaamheden moeten dan in 2023 klaar zijn. Komende maand vinden informatiebijeenkomsten plaats in Vught en Haaren om bewoners bij te praten.

Wethouder Van Woesik waarschuwt dat de ombouw 'even pijn zal doen'. Maar het resultaat is wat hem betreft 'geweldig'. Tijdens de ombouw zal een noodweg worden aangelegd.