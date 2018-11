Deel dit artikel:













Vrachtwagenchauffeur rijdt onder invloed van amfetamine slingerend over de A16

BREDA - Een 25-jarige man uit Ossendrecht is donderdag op de A16 bij Breda aangehouden. De man bestuurde een vrachtauto met oplegger en reed slingerend over de weg. Tijdens het rijden had hij ook nog een paar hectometerpaaltjes geraakt.

Geschreven door Corné Verschuren

De bestuurder bleek onder invloed van wiet en amfetamine. De verdachte had ook nog een flesje met vermoedelijk GHB op zak. Gevaarlijk rijgedrag

Bij de politie waren meldingen binnengekomen over het gevaarlijke rijgedrag van de man uit Ossendrecht. Agenten zagen de combinatie, met daarop twee auto’s, over de A16 rijden en lieten de bestuurder stoppen. Na een drugstest werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar is ook nog bloed afgenomen. De man zit nog vast.