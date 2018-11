Deel dit artikel:













Wie wordt de Brabander van het Jaar 2018? Dat bepaal jij, stem nu! Wie wordt de Brabander van het Jaar 2018? Olga Schouten en Ricardo Dingenouts Monique Hofman en Alex Engel Marja Slats en Nik van Hoogstraten Klaas Smits, Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken. De eerste genomineerden zijn Jan Hoedemakers en Kenji Hommel

EINDHOVEN - De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou zou moeten zijn. We kregen heel veel reacties en daaruit zijn tien kandidaten geselecteerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij!

Geschreven door Imke van de Laar

Maak je keuze uit de tien genomineerden en ga naar www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar om je stem uit te brengen. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur. Dit zijn de genomineerden: Jan Hoedemakers uit Den Bosch Kenji Hommel uit Tilburg Klaas Smits uit Den Bosch Peggy van de Vijfeijken en Vivienne van Leuken uit Helmond Marja Slats uit Noordhoek Nik van Hoogstraten uit Den Bosch Monique Hofman uit Helmond Alex Engel uit Tilburg Olga Schouten uit Geldrop Ricardo Dingenouts uit Made Winnaar

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op eerste kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.