Wielerbond stelt Koos Moerenhout aan als nieuwe bondscoach van de mannen

WELBERG - Voormalig beroepswielrenner Koos Moerenhout uit Welberg is benoemd tot wielerbondscoach van de elite mannen. Dat meldt de KNWU. Moerenhout volgt Thorwald Veneberg op als bondscoach elite mannen en gaat deze functie parttime invullen.

Moerenhout is zelf vanzelfsprekend blij met zijn nieuwe parttime-baan. “Als renner genoot ik van de sfeer rondom de WK’s en ik wil die beleving graag meenemen in mijn rol als bondscoach", zo stelt hij op de website van de KNWU. "Uiteraard is het mijn doel om de huidige lichting renners bij te staan in de jacht op succes." Verder werkt Moerenhout ook nog bij de Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman Axeon. Daar vervult hij de rol van ploegleider en dat zal hij ook blijven doen.