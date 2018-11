Burgemeester Van Soest van Boxmeer over Hansa-affaire: zet hier nu een punt achter

BOXMEER - Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer heeft vrijdag de gemeenteraad opgeroepen om vooral vooruit te kijken naar de toekomst; om visie te tonen. Hij deed dit aan het einde van zijn verhoor door de gemeentelijke enquêtecommissie, die onderzoek doet naar de mislukte deal om de Hansa kankerkliniek naar Boxmeer te halen.

Eind 2008 werd de komst van de kliniek groots aangekondigd. Het ging om een investering van zo'n 200 miljoen euro en de kliniek zou jaarlijks zo'n 45.000 kankerpatiënten gaan ontvangen. Burgemeester en wethouders waren enthousiast en pompten 750.000 euro in een haalbaarheidsonderzoek.

Financiering

In 2010 kwamen de eerste signalen dat de initiatiefnemer Lex de Lange moeite had om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Bij het college van burgemeester en wethouders ontstonden zorgen, waardoor de particuliere bedrijfsrecherche Bureau Hoffman werd ingeschakeld voor onderzoek naar de ondernemer.

De resultaten gaven volgens de burgemeester geen duidelijk beeld. En om het vertrouwen van de ondernemer niet te schaden werd Lex de Lange niet geconfronteerd met het onderzoek.

Voor elkaar

Terwijl de onzekerheid over de financiering bleef bestaan, ging de gemeente Boxmeer door met de voorbereidingen. "Als Boxmeer hadden we het allemaal voor elkaar. De gronden, het bestemmingsplan en de bouwvergunning", aldus de burgemeester vrijdag tegen de gemeentelijke enquêtecommissie.









In 2014 werd Lex de Lange failliet verklaard en gingen de plannen voor de kliniek, een thoraxcentrum en zorghotel uiteindelijk in rook op. De 750.000 euro van gemeente Boxmeer is nooit teruggevraagd, ook niet aan de curator die verantwoordelijk werd voor de failliete boedel van De Lange. Op de vraag waarom dit geld nooit is teruggevraagd kon de burgemeester vrijdag geen antwoord geven.

Crisis

Volgens Van Soest heeft de intrede van de economische crisis ook een rol gespeeld, omdat investeerders en banken daardoor terughoudende waren geworden. "Maar als de initiatiefnemer de financiering wél rond had gekregen, dan had daar een ziekenhuis gestaan dat jaarlijks alleen al aan onroerende zaakbelasting een veelvoud van die 750.000 euro had opgeleverd", zegt Van Soest.

De burgemeester hoopt dat deze gemeentelijke enquêtecommissie een streep zet onder het verleden en dat de gemeenteraad zich gaat richten op de toekomst. "We staan voor een aantal ingrijpende beslissingen, zoals de gemeentelijke herindeling. Dat kost heel veel energie en ik verwacht van de gemeenteraad dat ze daar ook actief een rol in hebben."