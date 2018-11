Hallo kindertjes, heb je altijd al iets willen vragen aan Sinterklaas? Dit is je kans!

Gaat jouw hartje meteen al sneller slaan? Wacht dan niet langer en maak een video van jezelf waarin je jouw vraag aan Sinterklaas stelt. De video kun je sturen naar sinterklaas@omroepbrabant.nl of appen naar 06 - 100 19 560. Wij zorgen dan dat jouw vraag bij Sint terecht komt.

Hippe sint

Wie denkt dat Sint niet hip is, heeft het mis. Op alle mogelijke manieren zal Sinterklaas de vragen proberen te beantwoorden. Dit doet hij via Facebook, de website, de app en radio. Weet dus dat jouw vraag op verschillende platformen kan terugkomen.

Wat inspiratie nodig? In de onderstaande video legt Sint het nog even stap voor stap uit.









Dus, alle kinderen van Brabant,

stel je vraag met je mobiel in je hand.

Laat maar eens horen wat je wilt weten.

Bijvoorbeeld hoeveel kan Amerigo eten?

Of hoeveel Pieten passen er in het pietenhuis?

Of hoe komen de Pieten toch binnen in mijn huis?

Stuur je vragen, maakt niet uit hoeveel.

In een filmpje op naar de Sint via de app of mail.

Dan kan de Sint de komende dagen.

Antwoord geven op al jullie vragen.