Taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk in Berkel-Enschot Archieffoto: Pixabay.com/Pexels

BREDA - De chauffeur van een bestelbus die vorig jaar november een ongeluk met dodelijke afloop veroorzaakte op de Bosscheweg in Berkel-Enschot is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Ook legde de rechter in Breda hem een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar op.

Geschreven door Robert te Veele

De 33-jarige man uit Tilburg reed te hard en keek tijdens het rijden in zijn werkmap. Daardoor botste hij tegen een stilstaande auto waarin twee vrouwen zaten. Beide vrouwen raakten zwaargewond. Een van de inzittenden, een 87-jarige vrouw, overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. LEES OOK: Vrouwen zwaargewond bij botsing in Berkel-Enschot Spijt

De straf die de rechter heeft opgelegd, is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechter heeft in het vonnis rekening gehouden met het feit dat de chauffeur na het ongeluk meteen openheid van zaken heeft gegeven over zijn onoplettendheid. Ook heeft hij zich om de slachtoffers bekommerd en spijt betuigd.