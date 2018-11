Deel dit artikel:













Lekker shoppen in winterse sfeer: duizenden vrouwen bij start van Margriet Winter Fair [FOTO'S] De vrouwen gaan ieder kraampje langs om hun tassen te vullen (foto: Kevin Cordewener) Dames slaan hun slag bij de Margriet Winter Fair (foto: Kevin Cordewener) Een van de zes volle hallen van de Brabanthallen (foto: Kevin Cordewener) Live radio vanuit de Brabanthallen (foto: Kevin Cordewener) Sieraden uitzoeken (foto: Kevin Cordewener)

DEN BOSCH - Het is voor veel vrouwen hét dagje uit in het najaar: de Margriet Winter Fair. Vrijdag gingen de deuren van de Brabanthallen in Den Bosch voor de eerste keer open voor het evenement. Kraampjes vol met kleding, tassen, sieraden, snoep, make-up en gratis producten, het werkt als een magneet op het winkelend publiek. Een gezellig dagje uit voor vriendinnen, moeders, dochters en zussen.

Geschreven door Kevin Cordewener

Duizenden vrouwen namen vrijdag een kijkje bij de grote beurs. Een aantal verdwaalde mannen liepen er rond met hun vrouw op de vrouwenbeurs, en nee, ze waren niet gedwongen om mee te gaan. Thijs (71) uit Horst gaat bijvoorbeeld altijd met zijn vrouw mee. "We gaan altijd samen op pad, het maakt niet uit waar naartoe. Ik had nu ook thuis kunnen zitten, maar hier heb ik tenminste nog wat te kijken."

Gezelligheid op de Winter Fair (foto: Kevin Cordewener)

Hoelahoepen en kleien

Je kunt niet alleen shoppen bij de Winter Fair, er zijn ook talloze workshops te volgen. Zo kun je een vintagelabel kleien voor aan je koffer of als versiersel in huis, je kunt er leren hoe je de hoelahoep weer net zo laat ronddraaien als vroeger en tegelijkertijd net zo veel calorieën verbrandt als met hardlopen, en creatievelingen kunnen een kerstitem haken voor het goede doel. Brabants Bont tijdens de Margriet Winter Fair (foto: Kevin Cordewener)

Omroep Brabant bij de Margriet Winter Fair

Omroep Brabant is vanaf vrijdag 23 tot en met donderdag 29 november met haar uitzendingen en presentatoren aanwezig op de Margriet Winter Fair in Den Bosch. Voor bezoekers van de beurs de kans om verschillende presentatoren live aan het werk te zien. Er wordt vooral radio gemaakt vanaf de populaire vrouwenbeurs. Uitzondering is het programma 'Brabants Bont' dat iedere werkdag tussen 10 uur 's ochtend en 13.00 uur 's middags live op radio en tv te volgen is. De radio gaat iedere werkdag door met 'Muziek&Zo'. Tussen 13.00 en 16.00 presenteert Eefke Boelhouwers haar programma vanaf de Margriet Winter Fair. In het weekend zit presentator Hilde de Bresser al op tijd tussen de bezoekers van de Margriet Winter Fair. Zij presenteert tussen 9 en 12 'Lekker Weekend'. Daarna neemt DJ Jordy het over tot 16 uur