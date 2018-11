Mark van Bommel onder de indruk van huurling Sam Lammers en tevreden over sterke defensie PSV

Lammers scoorde dit seizoen tot dusverre acht keer in veertien duels. PSV-trainer Mark van Bommel is content met de ontwikkeling van de 21-jarige spits. "Hij ontwikkelt zich heel goed. Ik ken hem al een tijdje vanuit de jeugd, maar je ziet zelden dat een jongen zo zuiver tweebenig is. Dat is hij. Hij nam penalty's in de jeugd met links, maar schoot ze met rechts ook binnen."

Technisch vaardig

Volgens Van Bommel is Lammers technisch vaardig. "Door zijn techniek kan hij moeilijke ballen, goed aannemen. Hij heeft veel voorwaarden die je als spits moet hebben. Hij kan goed schieten, maar ook een bal vrijmaken."

Hechte defensie

PSV kreeg net als Ajax pas vijf tegendoelpunten in de eerste twaalf competitieduels. Jeroen Zoet hoefde zelfs pas één keer in eigen huis de bal uit het net te vissen. Van Bommel vindt dat heel het elftal de credits verdient. "We krijgen weinig goals tegen, maar Zoet krijgt ook weinig schoten op doel. Vanaf het begin van het seizoen hameren we er op dat we de bal zo snel mogelijk terug willen hebben. Het liefst op de helft van de tegenstander. Dat werpt nu zijn vruchten af." Toch ziet Van Bommel nog wel verbeterpunten. "Je moet streven naar perfectie, dus het moeten eigenlijk nog minder tegendoelpunten worden."

Bij PSV is iedereen, op de langdurig geblesseerde Ryan Thomas na, fit voor het treffen met de nummer negen van de eredivisie. Ook Steven Bergwijn en Hirving Lozano hebben geen klachten meer, waardoor Van Bommel naar alle waarschijnlijkheid met zijn vaste elf zal starten.

PSV - SC Heerenveen begint om 20.45 uur. Omroep Brabant houdt de wedstrijd LIVE bij.