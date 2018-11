Helvoirt verdeeld over aanpak N65: Rijk speelt voor Sinterklaas, maar krijgt ook zwartepiet

HELVOIRT - Een vervroegde Sinterklaas. Hieraan moest Carla Jansen uit Helvoirt denken toen ze via Omroep Brabant vernam dat er fiks wordt geïnvesteerd in de N65. Ze is een van de drijvende krachten van het Comité N65, dat al jaren voor meer veiligheid en een gezonder milieu strijdt in de omgeving van deze rijksweg.

Begin dit jaar roerde de belangenclub zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het comité hoopte met teksten als ‘Veilig en gezond, N65 onder de grond’ op steun voor ondertunneling van de weg bij Helvoirt. Dat komt er niet van, zo blijkt uit de vrijdag gepresenteerde plannen. Jansen betreurt. dit.



'Geweldig voor doorstroming'

Ze vindt het wel ‘heel mooi’ en ‘schitterend’ dat er eindelijk miljoenen worden gestoken in de aanpak van de weg én dat alle verkeerslichten op de N65 in de gemeenten Haaren, waar Helvoirt onder valt, en Vught gaan verdwijnen.



“Dit is geweldig voor de doorstroming op deze drukke weg, maar er blijven in onze ogen nog steeds ook milieu-aspecten een rol spelen. Verder vraag ik me af wat er op deze weg gaat gebeuren ter hoogte van Udenhout waar ook verkeerslichten staan”, aldus Jansen.

Comité N65 heeft in het verleden op diverse manieren aandacht gevraagd voor zijn standpunten. Volgende week staat het zelfs bij de Raad van State tegenover het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat. Ook dan wordt gesproken over de ondertunneling van de weg bij Helvoirt. Vooralsnog gaat deze zaak ‘gewoon’ door.



'Plannen zijn een meesterzet'

Een man die al tientallen jaren aan de rijksweg woont, is uitermate tevreden met de aangekondigde plannen. Hij kan zich nog herinneren hoe de weg in 1958 werd aangelegd en dat het toen, uiteraard, een stuk rustiger was op de Napoleonsbaan, zoals de N65 indertijd heette.



De inwoner van Helvoirt heeft de verkeersdruk in de loop der jaren zien toenemen en zelfs nog een tijd meegedacht met plannen om het allemaal acceptabel te houden. Desondanks hebben zich de afgelopen decennia diverse ongelukken voorgedaan, waarvan een aantal met dodelijke afloop. De nieuwste maatregelen noemt de man een ‘meesterzet’ en ‘goed voor de samenleving.’



'Hele nare ervaring'

Maar niet goed voor Ton Pijnenburg. Nog niet zo lang geleden vierde hij het 110-jarig bestaan van In ’t Groene Woud, een restaurant aan de rijksweg. “Ik kreeg deze morgen van de gemeente te horen dat de afslag naar mijn zaak en de buurt achter mij, die er altijd is geweest, dicht gaat. Dit is een hele nare ervaring.”



“Onze gasten moeten voortaan zes tot zeven kilometer omrijden, omdat we nog maar vanuit één kant te bereiken zullen zijn. Dat is heftig, heel heftig. Ik hoop toch dat we van beide kanten bereikbaar zullen blijven. Wat ik nu ga doen? Samen met andere mensen de koppen bij elkaar ga steken.”



Goed nieuws voor fietsers

Voor de meeste fietsers die vrijdag met de plannen werden geconfronteerd, is het goed nieuws. "Ik vind het een goed idee. Je moet hier vaak lang wachten bij de verkeerslichten en vooral voor de kinderen kan het wat eng zijn", aldus een vrouw, die bijval krijgt van een andere fietsster. "Ik zou het wel fijn vinden", zegt ze, "als we in de toekomst zo kunnen doorfietsen. Het zal de situatie sowieso veiliger maken, want auto's rijden hier vaak in hoge snelheid voorbij of trekken hard op."