Botsing met drie auto's op A50, file voorbij

EINDHOVEN - Een botsing met drie auto's op de A50 van Eindhoven richting Arnhem heeft vrijdagavond voor flinke vertraging gezorgd. Rond halfacht was de file opgelost.

Door het ongeluk stond het vanaf Nistelrode tot aan knooppunt Valburg vast. Eén rijbaan was afgesloten, het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Op het hoogtepunt moesten automobilisten rekening houden met anderhalf uur vertraging.

Rond kwart over vijf was de weg weer vrij gegeven en nam de vertraging af. Verschillende mensen reden over de vluchtstrook om zo sneller door de file heen te komen, wordt gemeld op Twitter.