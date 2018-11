Eindhoven een van de vijf proefgemeenten voor uitgeprocedeerde asielzoekers

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is een van de vijf proefgemeenten waar een pilot komt met een zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het kabinet stelt hiervoor 48 miljoen beschikbaar. Het gaat erom dat asielzoekers van wie de verblijfsvergunning is afgewezen, worden opgevangen én worden begeleid bij de terugkeer naar hun eigen land.

Volgende week zetten staatssecretaris Mark Harbers (VVD) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hun handtekening onder het bereikte akkoord en het daarmee samenhangende budget van 48 miljoen. En kunnen de vijf grote pilotgemeenten -Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen- aan de slag.

Sleutelwoorden: opvang en begeleiding

Bij de aanpak wordt gekeken naar de achtergrond van de uitgeprocedeerde asielzoekers en in hoeverre ze bereidheid zijn vrijwillig terug te gaan naar hun land. Sleutelwoorden zijn opvang en begeleiding, waarbij gemeenten ruimte hebben voor een lokale invulling.

Saillant

Uit onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid) wijst uit dat 24-uurs opvang, dagbesteding en begeleiding meer bevorderlijk is voor een terugkeer naar het eigen land dan alleen het aanbieden van een matras, zoals staatssecretaris Harbers bepleit. De gemeente Eindhoven lijkt dus op de goede weg.

Doorbraak

In verschillende media wordt het akkoord een 'doorbraak' genoemd omdat dit onderwerp in 2015 bijna tot de val van het vorige kabinet zorgde. Maar nu is het dus toch gelukt tot overeenstemming te komen. De pilots worden over drie jaar geëvalueerd door een onafhankelijke commissie.

Bij de gemeente Eindhoven was niemand bereikbaar voor een reactie.