Hoezo Black Friday? Sint-Jankathedraal in Den Bosch houdt Red Wednesday

DEN BOSCH - Je hebt 'Blue Monday' en natuurlijk 'Black Friday'. En je hebt ook 'Red Wednesday', ook al is die nog niet zo bekend. De Sint Janskathedraal in Den Bosch zal woensdag voor het eerst in het rood worden gezet.

Met 'Red Wednesday' wordt aandacht gevraagd voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. In andere landen wordt het al langer gedaan, hoewel het niet overal aan de woensdag is gekoppeld. Zo kleurde donderdag de Sacré-Coeur in Parijs rood. Vrijdag is de Sagrada Familia in Barcelona aan de beurt. In Groot-Brittannië worden woensdag tientallen kerken, synagogen en moskeeën rood verlicht.

Eerste keer

Het initiatief komt van Kerk in Nood dat internationaal opereert en bestaat al enkele jaren. "Maar het is de eerste keer dat we in Nederland meedoen", zegt woordvoerder Dennis Peters. "Het zal een bijzonder beeld geven. De Sint Jan is natuurlijk een prachtige kerk." De bedoeling is dat het initiatief volgend jaar wordt uitgebreid waardoor er ook andere gebouwen rood worden verlicht.

Om de Sint Jan te verlichten, moeten er wel aanpassingen worden gedaan. Het gewone licht is oranje en dus niet geschikt. "We hebben een bedrijfje ingehuurd dat woensdag voor de rode lampen vanaf de Parade zorgt." Het licht zal tot ongeveer 22.00 uur te zien zijn.