Willem II kan in cruciale wedstrijd beschikken over Aras Özbiliz: 'We zijn wel voorzichtig met hem'

TILBURG - Adrie Koster noemt het duel met Vitesse cruciaal. Nadat Willem II meerdere keren een kans had gekregen om serieus aan te haken bij de subtop van de eredivisie moet het in de ogen van de trainer nu ook echt een keer gaan gebeuren. Makkelijk zal dat niet zijn, want in Vitesse treffen de Tricolores een lastige tegenstander. Positief is wel dat Koster de beschikking heeft over Özbiliz, de vleugelaanvaller is terug van een blessure.

Koster is blij dat hij weer een optie extra heeft. “Het is altijd fijn dat je zowel voorin als achterin iets achter de hand hebt, dat je een beroep kunt doen op kwaliteit als er iets gebeurd. En Aras is natuurlijk iemand die in aanvallend opzicht iets bijzonders kan doen. Ik ben blij dat hij weer aanhaakt.”

Of de buitenspeler, die dit seizoen in vijf wedstrijden in actie kwam, meteen op een basisplaats kan rekenen, liet Koster in het midden. “We gaan het rustig bekijken. Hij komt van ver, is er lang uit geweest. We zijn voorzichtig met hem. Hij heeft dinsdag wel een hele wedstrijd gespeeld met de beloften, die is hij goed doorgekomen. Hij is meteen inzetbaar als het zou moeten.”

Cruciaal

Willem II gaat met een goed gevoel richting het duel met Vitesse, mede door de zege op PEC Zwolle. "Het is niet de makkelijkste wedstrijd, wel een cruciale. We hikken al een tijdje tegen de middenmoot aan. Daar willen we graag bij horen, als we van Vitesse winnen, kunnen we een goede stap maken. Daar moeten we vol voor gaan."

Jonge spelers weg

Koster heeft zijn trainingsgroep kleiner gemaakt. Bartek Urbanksi, Jarno Abbel, Robin Lauwers en Dylan Ryan zijn teruggezet naar de Onder 19, ze trainen niet langer mee met het eerste elftal. "Die jongens moeten even een stapje terug doen. Ze hebben de kans gekregen zich te manifesteren. Nu hebben we het besluit genomen ze een stapje terug te laten zetten."

Op Ryan na mogen de spelers niet in actie komen voor het Onder 19-elftal. "Ze zijn niet uit beeld, ze moeten proberen op een andere manier aan te haken. En ze kunnen nog wel met het tweede elftal spelen."