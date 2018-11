Gammele vrachtwagen van de weg gehaald door politie, gescheurde as met spanband opgelapt

De as met de geknoopte spanband. Foto: politie

BREDA - Tijdens een politiecontrole is vrijdagmiddag op de A16 bij Breda een gammele vrachtwagen van de weg gehaald.

Toen agenten de chauffeur en zijn truck aan de kant zetten, bleek al snel dat het voertuig levensgevaarlijk was. Een van de assen van de vrachtwagen was gescheurd en was vastgemaakt met een geknoopte spanband.

De trucker kreeg een boete en de de vrachtwagen moest worden afgesleept om het mankement te laten maken.