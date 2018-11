Vier gewonden bij ongeluk A58, snelweg naar Bergen op Zoom dicht

Het ongeluk op de A58 in de richting van Bergen op Zoom. Foto: 112nieuwsonline

BERGEN OP ZOOM - De A58 richting Bergen op Zoom is vrijdagavond door een ongeluk met meerdere auto's afgesloten tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaat. De politie meldt dat er vier mensen bij het ongeluk gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor halfzes. Er waren vier auto's bij betrokken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Door het ongeluk liep de vertraging voor automobilisten rap op naar een uur. Inmiddels is dat nog een half uur. Het verkeer richting Bergen op Zoom kan omrijden via de N289. De verwachting is dat de weg rond halfnegen weer open gaat.