Onze 5 weekendtips: speuren, de Sint, safari, knuffelen en swingen

Op landgoed Tongelaar bij Mill kun je via een mooie wandeling antwoord krijgen op de ‘dassenvraag’. Weinig mensen hebben ooit een das gezien. Dat komt omdat het beestje vooral ‘s nachts en bij schemer actief is. Maar dat wil niet zeggen dat er niets van de das te vinden is. Zondagochtend kun je naar sporen van de das speuren. IVN Grave organiseert een ‘dassenwandeling’ op landgoed Tongelaar bij Mill. De wandeling begint om 10.00 uur bij het kasteel. Landgoed Tongelaar, www.ivn.nl

Theater van Sinterklaas in Helmond (zaterdag en zondag)

Is het niet bijzonder dat Sinterklaas cadeaus geeft als hij jarig is? Clown Frenky vindt van wel. Hij vindt eigenlijk ook dat Sinterklaas een verjaardagscadeautje moet krijgen. Maar wat geef je hem? Tijdens de theatershow in Het Kasteel van Sinterklaas maakt Frenky -met hulp van de kinderen- een presentje voor de Sint. Op zaterdag en zondag zijn er vijf voorstellingen. Ze beginnen om 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 en 16.30 uur. Een kaartje kost 2 euro en bestel je online https://www.ticketview.nl/shop/sinterklaas.

Kamelensafari in Berlicum (zondag)

In Berlicum weten ze alles van kamelen. Daar kun je zondag antwoord krijgen op de vraag: hoe geef je een kalfje de fles? Misschien mag je het zelf uitproberen. Tijdens de Kamelensafari https://www.kamelenmelk.nl/zondagsafari-en-vakantiesafari/ is dat namelijk een van de activiteiten. Je kunt ook een rondleiding doen en kamelenmelk proeven. De Kamelensafari kost 10 euro per persoon. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis naar binnen. Mocht het niet lukken om zondag te gaan. Op 9 en 23 december zijn er ook Kamelensafari’s.

Winter Farm Fair in Diessen (zaterdag en zondag

Ben je meer van de koeien dan van de kamelen, dan is er in Diessen een mooi evenement voor jou. Tijdens Landleven Event, Winter Farm Fair (Beerseweg 7) in Diessen kun je namelijk met koeien -én kalfjes- knuffelen. Verder zijn er dit weekend allerlei kraampjes met wijn, koffie, reizen en veel meer. http://www.koesterdedag.nl Vanaf 11.00 uur gaat de Winter Farm Fair open. Tot 17.00 uur kun je langs de kraampjes struinen en rondsnuffelen op de boederij. De toegang is gratis. Je kunt bij de boerderij parkeren. Natuurlijk kun je je fiets er ook gemakkelijk kwijt.

Music with Strangers in Eindhoven (zaterdag)

Kun je als echte muziekliefhebber verschillende stijlen waarderen? Of het nou blues, rock of anders is? In PopEi in Eindhoven komt het zaterdagavond allemaal voorbij tijdens Music with Strangers. Meer dan 15 bands treden in een 5 uur durende show op. De een met covers, de andere met eigen nummers. Vanaf 19.00 uur gaat het los in PopEi (Klokgebouw 300 in Eindhoven, Strijp-S) de toegang is gratis, https://www.popei.nl/nld/contact. Je kunt je auto in de buurt parkeren, maar PopEi is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijnen 13, 18, 401 en 402 brengen je tot vlakbij het Klokgebouw.

