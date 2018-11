TOP Oss wint op bezoek bij koploper Go Ahead, zegereeks FC Den Bosch gestopt door SC Cambuur

EINDHOVEN - TOP Oss heeft vrijdagavond op bezoek bij koploper Go Ahead Eagles de goede prestaties een vervolg gegeven. De ploeg van trainer Klaas Wels won in Deventer met 0-1. Door dat resultaat kon FC Den Bosch de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overnemen, dan had het wel de negende zege op rij moeten boeken. Dat lukte niet, in eigen huis kwamen de Bosschenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Go Ahead Eagles-TOP Oss 0-1

Huseyin Dogan heeft TOP Oss naar de winst geschoten tegen Go Ahead Eagles. De topscorer maakte tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie vijf minuten voor tijd de enige treffer. Hij schoot een afvallende bal hard in de kruising. Voor Dogan was het zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

In een leuke open wedstrijd kregen beide ploegen kansen om de score te openen. Vroeg in de wedstrijd kreeg Bryan Smeets op aangeven van Dogan een opgelegde kans, Go Ahead-goalie Hobie Verhulst bracht oog in oog met de aanvallende middenvelder redding. Aan de andere kant waren er kort voor en kort na rust kansen voor Istvan Bax en Paco van Moorsel. Een doelpunt bleef uit.

Twintig minuten voor tijd begonnen de bezoekers aan een slotoffensief. Lion Kaak probeerde het een paar keer, een schot van afstand eindigde nog op de paal. Niels Fleuren was vanuit een corner dicht bij de 0-1, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Vijf minuten voor tijd was het dus alsnog raak.

Door de overwinning staat TOP Oss na vijftien wedstrijden op slechts twee punten achterstand van de drie koplopers in de Keuken Kampioen Divisie. Bovendien draait het goed in de tweede periode. Na vier wedstrijden staan er vier zeges op de naam van de ploeg van trainer Klaas Wels, met een doelsaldo van 8-1. FC Den Bosch en FC Volendam volgen op twee punten achterstand.

FC Den Bosch-SC Cambuur 1-1

FC Den Bosch had de koppositie voor het grijpen, op papier. Tijdens de wedstrijd zal niemand in het stadion veel gedacht hebben aan de eerste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Tegenstander SC Cambuur kreeg de betere kansen, zo was Issa Kallon in het eerste halfuur al drie keer dicht bij de openingstreffer. Uiteindelijk viel de eerste treffer vijf minuten na rust. Nigel Robertha profiteerde van een fout bij doelman Wouter van der Steen. In de 5-meter liet de goalie de bal los, Robertho werkte hem vervolgens in het doel: 0-1.

Na de tegentreffer was de thuisploeg het even kwijt. Na acht zeges op rij leek een nederlaag in de maak. Kevin van Kippersluis en Justin Mathieu waren gevaarlijk, maar een tweede Cambuur-treffer kwam er niet. Tien minuten voor tijd was het Danny Verbeek die scoorde. De aanvoerder van FC Den Bosch schoot een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de touwen.

Na de 1-1 werd er niet meer gescoord op De Vliert, waardoor FC Den Bosch een puntje over wist te houden aan het treffen met Cambuur. De ploeg van trainer Will Boessen komt daardoor op 32 punten, net als koploper Go Ahead Eagles en nummer twee Sparta.

FC Eindhoven-Helmond Sport 2-1

Een Brabantse derby tussen twee ploegen die het niet goed doen dit seizoen. En het negatieve gevoel blijft voorlopig bestaan bij Helmond Sport. De ploeg van trainer Robby Alflen kwam op voorsprong in Eindhoven, maar stond uiteindelijk met lege handen.

Jordan van der Gaag werkte na een klein halfuur de 0-1. Hij werkte een ingooi van Ron Janzen binnen. Janzen speelde niet veel later een negatieve rol bij de 1-1 van FC Eindhoven. Een foute breedtepass kwam via spits Sam terecht bij Branco van den Boomen. De aanvoerder van FC Eindhoven schoot na een goede kapbeweging via een Helmond Sport-been fraai binnen.

Tien minuten voor tijd was Ruud Swinkels de belangrijkste man bij FC Eindhoven. Hij voorkwam een tweede doelpunt van Helmond Sport. Eerst bracht hij redding op een kopbal van Nick de Louw, daarna deed hij dat bij een hard schot van Diego Snepvangers. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak, Marcelo Lopes kopte de 2-1 tegen de touwen.

Door de negende nederlaag van het seizoen wacht Helmond Sport na vijftien duels nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De club zakt bovendien naar de twintigste plaats, omdat FC Dordrecht een punt pakte tegen Almere City. Helmond Sport is daardoor de nieuwe hekkensluiter.

RKC-NEC 1-0

De thuisploeg deed het goed tegen het hoger aangeschreven NEC. De bezoekers speelden niet best, maar dat had ook te maken met de thuisploeg. Roland Bergkamp liet eerder in de wedstrijd nog een kans liggen, een kleine tien minuten voor tijd was het wel raak. Paul Quasten slingerde de bal voor het doel. De defensie van NEC stond te stuntelen, Bergkamp profiteerde door de bal binnen te koppen.

In de tweede helft waren RKC en NEC meer gelijkwaardig aan elkaar, maar echt grote kansen waren er tot de slotfase niet voor de bezoekers. In de laatste minuten - met zes minuten blessuretijd erbij - kreeg Brahim Darri een kans om de gelijkmaker te maken. Een schot van binnen de zestien werd stijlvol gepakt door Etienne Vaessen. Zo bleef het 0-1 en boekte RKC een verdiende overwinning.

Sparta-Jong PSV 0-0

Er stonden 37 tellen op de klok toen Jong PSV de eerste goede mogelijkheid kreeg om de score te openen. Matthias Verreth kreeg van een paar meter afstand van de goal een open kopkans. Zijn inzet verdween echter niet in het doel, doelman Roy Kortsmit pakte de bal. Op het eigen Kasteel was Sparta beter dan Jong PSV, maar de Eindhovenaren kregen in het slot van de eerste helft weer een enorme kans om de score te openen, Zakaria Aboukhlal kopte vanuit kansrijke positie echter niet raak.

Een kwartier na rust was Aboukhlal weer dicht bij de 0-1. De inzet van de aanvaller eindigde op de lat. Ook in de resterende tijd werd er niet gescoord. Sparta en Jong PSV eindigden de wedstrijd met de stand die ook bij de aftrap op het scorebord stond: 0-0. De puntendeling in Rotterdam was het vijfde gelijkspel voor Jong PSV dit seizoen, zes keer werd er gewonnen en vier keer verloren.