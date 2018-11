Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

EINDHOVEN - De vijftiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie staat vrijdagavond op het programma. Alle Brabantse clubs komen in actie. Nummer vier TOP Oss gaat op bezoek bij koploper Go Ahead Eagles. Bij een goed resultaat van de Ossenaren profiteert de huidige nummer drie FC Den Bosch - als het zelf een goed resultaat neerzet tegen SC Cambuur.

FC Den Bosch-SC Cambuur 0-1

Na acht minuten spelen schreeuwt het thuispubliek om een penalty. Stefano Beltrame valt gretig over het uitgestoken been van Robbert Schilder. Scheidsrechter Christiaan Bax ziet er niets in. Zo'n tien minuten later is Beltrane vanuit een hoekschop dicht bij de openingstreffer. Zijn inzet gaat bijna direct het doel in, maar bij Cambuur kunnen ze opgelucht adem halen.

Bij de tegenpartij is Issa Kallon de gevaarlijkste man. In het eerste halfuur krijgt hij drie keer een kans om te scoren. Verdediger Amine Khammas en doelman Wouter van der Steen voorkwamen een treffer, de andere poging verdween in het zijnet. Vijf minuten voor rust lijkt FC Den Bosch de score te openen. Beltrame probeert het van dichtbij, maar doelman Xavier Mous brengt redding.

Kort na rust komt Cambuur op voorsprong. Nigel Robertha profiteert op het moment dat Wouter van der Steen een bal loslaat in zijn eigen 5-meter.

Go Ahead Eagles-TOP Oss 0-0

Na tien minuten spelen krijgt TOP Oss een enorme kans om de score te openen. Topscorer Huseyin Dogan stuurt Bryan Smeets, tweede op de topscorerslijst van de ploeg uit Oss, weg. Oog in oog met Hobie Verhulst komt de Go Ahead Eagles-goalie als winnaar uit het duel. Hij stopt de inzet van de aanvallende middenvelder, die donderdag nog geblesseerd van de training stapte.

Tegenvaller voor trainer Klaas Wels. Maikel Verkoelen moet al na 25 minuten naar de kant, Dennis Janssen komt als vervanger binnen de lijnen.

FC Eindhoven-Helmond Sport 1-1

Een Brabantse derby tussen twee ploegen die het niet goed doen dit seizoen. Na een klein halfuur zijn het de bezoekers die op voorsprong komen. Na een ingooi van Ron Janzen werkt Jordan van der Gaag de bal binnen: 0-1.

Waar Janzen bij de eerste rol een grote rol speelde, is hij bij de tweede goal van de wedstrijd ongelukkig. Na een foute breedtepass komt de bal terecht bij Branco van den Boomen. De aanvoerder van FC Eindhoven schiet na een goede kapbeweging via een Helmond Sport-been fraai binnen.









RKC-NEC 1-0

De thuisploeg doet het goed tegen NEC. Tien minuten voor rust levert dat een doelpunt op. Paul Quasten slingert de bal voor het doel. De defensie van NEC stuntelt, Roland Bergkamp profiteert door de bal binnen te koppen.





Sparta-Jong PSV 0-0

Er stonden 37 tellen op de klok toen Jong PSV de eerste goede mogelijkheid kreeg om de score te openen. Matthias Verreth kreeg van een paar meter van de goal een open kopkans. Zijn inzet verdween echter niet in het doel, doelman Roy Kortsmit pakte de bal. Op het eigen Kasteel is Sparta beter dan Jong PSV. De Eindhovenaren krijgen echter in het slot van de eerste helft weer een enorme kans om de score te openen, Zakaria Aboukhlal kopt echter niet raak.