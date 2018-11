Deel dit artikel:













Auto rijdt in volle vaart tegen een boom, bestuurder gewond naar het ziekenhuis gebracht De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht (Foto: 112Nieuwsonline)

MIERLO - Op de Geldropseweg in Mierlo is vrijdagavond een auto in volle vaart tegen een boom gereden. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Jacky Goossens

Waarschijnlijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren en daardoor op de andere rijbaan terecht gekomen. En vervolgens met hoge snelheid tegen een boom geknald. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstigzijn verwondingen zijn. De politie heeft een rijstrook afgesloten.





[tweet:https://www.112brabant.nl/mierlo-auto-knalt-tegen-een-boom-een-gewonde-naar-ziekenhuis/] Hoe de bestuurder de controle over zijn wagen verloor is onbekend.